Polis çalınan 5 milyonluk altını buldu, mağdurlarına teslim etti

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, son 6 aydır, 10 farklı ilçede çoğu kuyumcu dükkanı 2 ev ve 5 açıktan hırsızlık yapan bir şebekenin çökertilmesi için özel bir ekip kurdu. Sadece gözlerinin göründüğü maskelerle iş yerlerine giren şüphelilerin tespiti için yoğun bir çaba sarf edildi. Yaklaşık 10 milyon lira değerinde hırsızlık yapan şüpheliler maske, kapuşon ve şapka kullanmalarına rağmen polis ekipleri tarafından kimlikleri belirledi.

ŞÜPHELİLERİN 74 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızların tespit edilmesinin ardından 5 Ocak'ta yakalanmaları için operasyon düzenledi. Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği operasyonda 74 suç kaydı bulunan 6 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 5 milyon TL değerinde hırsızlıktan elde edilen ziynet eşyası ve malzeme ele geçirildi.

DÖRDÜ TUTUKLANDI

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Oğuz K., Fatih Ö., Cavit B.S, Hayrettin Ç. tutuklanırken, diğer 2 kişi serbest kaldı.

ALTINLAR GERİ VERİLDİ

Operasyonda ele geçirilen 5 Milyon TL değerinde ziynet eşyaları mağdurlara geri verildi. Kalan 5 Milyon TL değerinde altını bulmak için polis ekipleri çalışmasını sürdürüyor.

ALTINLARI EKMEK KASASINA DOLDURDULAR

Şüphelilerin girdikleri 2 kuyumcuda kaydedilen görüntülerde maskeli şüphelilerin içeride buldukları takıları toplayarak ekmek kasalarına doldurdukları görülüyor.

