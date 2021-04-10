Polis emeklileri çok dertli: İktidar sözünü tutmadı

’10 Nisan Polis Haftası’ nedeniyle İstanbul Kartal’da basın açıklaması yapan Türkiye Polis Emeklileri Platformu, tutulmayan seçim vaadlerinden kurumlar arasındaki eşitsizliğe, emekli maaşlarındaki kesintilerden seslerini duyuracak bir sivil toplum kuruluşuna sahip olmamalarına kadar bir dizi sorunlarını dile getirdi.

‘İKTİDAR SÖZÜNÜ TUTMADI’

AKP iktidarı tarafından, polis teşkilatına 2018 yılında vaat edilen 3600 ek gösterge sözünün tutulmadığı hatırlatılan açıklamada, “Verilen söz tutulmadığı gibi, ana muhalefet partilerinin verdikleri soru önergeleri de hükümet ve ittifak içinde olduğu parti tarafından ret oyu verilerek, insanca bir yaşam mücadelesi veren polis teşkilatını ve emeklerini yok saymışlardır” denildi.

EMEKLİ POLİS MAAŞI ASGARİ ÜCRETİN ALTINDA

Son yasal düzenlemelerle bir çok polis emeklisi maaşının asgari ücretin de altına indiğine dikkat çekilen açıklamada, “Emekli olduktan sonra yüzde 60 civarında kesintiye uğratılan ve çalışırken de yamalı bohçadan farksız olan maaşlar, günün şartlarına göre ne hikmetse bir türlü güncellenememiştir.” ifadelerine yer verildi.

KURUMLAR ARASI EŞİTSİZLİK

Açıklamada, yapılan kanun değişikliği sonrası jandarma ve sahil güvenlik ile aynı bakanlığa bağlı olan emniyet teşkilatının, aynı işi yapmasına karşı eşit iş, eşit ücret hakkından mahrum bırakıldığı belirtilerek, “3600 ek gösterge hakkının kardeş kurumlar arasında değişiklik göstermesi müstehak değildir. Anayasaya göre eşitlik ilkesine de aykırıdır” ifadelerine yer verildi.

MOBBİNG VE İNTİHARLAR

Emekli olduktan sonra kesilen ‘Aile Yardımı’ ile ‘Emniyet Hizmetleri Tazminatı’nın hem onur kırdığını hem de geçim sıkıntısı içinde olan polislerin kanayan bir yarası olduğunun altını çizen emekli polisler, teşkilat içerisinde yaşanan intihar vakalarının sebebinin ise çalışma sistemi ile mobbing olduğunu dile getirdi.

LAFTA DEĞİL, ÖZDE KALINMALI

‘Polisimin yanındayım’ lafının sözde değil, özde kalmasını isteyen emekli polisler, seslerini duyuracak bir sivil toplum kuruluşunun olmamasına da dikkat çekti ve sıkıntılarını isim vermeden sosyal medya üzerinden dile getirmeye çalıştıkarını ifade etti.

‘BAKANLIĞIN AÇIKLAMASI DERİNDEN YARALADI’

Açıklamada son olarak şu ifadelere yer verildi; “Kurumun bağlı olduğu bakanlık ve il emniyet müdürlükleri, bir günden bir güne bizleri onure edecek hiçbir etkinliğin içinde yer almamış, daha ileri giderek polis emeklileri ile organik bir bağımız yok diyerek bizleri derinden yaralamıştır”

Öte yandan sosyal medya üzerinden #polismesaiyorgunu etiketiyle binlerce paylaşım yapılarak polislerin fazla çalıştırılmasına karşın ek bir ücret alamadıkları ifade edildi.