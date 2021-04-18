Polis kılığında 1 milyon liralık vurgun yaptılar

İstanbul'da farklı adreslerde, kendilerine “polis” süsü veren “Arama yapacağız” diyerek yabancıların ve turistlerin paralarını alan bir suç şebekesi emniyet birimlerini harekete geçirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri sahte polislerin 10 ayrı eylemde 1 milyon lira vurgun yaptığını tespit etti.

Yapılan araştırmalarda şüphelilerin izine Şişli'de ulaşıldı. Kamera kayıtlarından yapılan incelemelerde adresleri tespit edilen şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken şüphelilerden birinin polise bıçakla saldırmaya çalıştığı öğrenildi

HEPSİ TUTUKLANDI

Yabancı uyruklu oldukları belirtilen Davut M., Javad J., Nadir H., Sara C., Nergiz H. ve Yasin H. Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. İşlemleri tamamlanan şüpheliler sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

OTOMOBİLDEN BİLE İNMEDİLER

Şüphelilerin gerçekleştirdiği eylemlerden birinin kameralara da yansıdığı ortaya çıktı. Görüntülerde, sahte polislerin 3 kişiyi durdurduğu, daha sonra, kimlik ve cüzdanlarını aldıkları görülüyor. Otomobilden dahi inmeyen sahte polisleri aracın camından uzanarak arama yapmaları da kameralara yansıyor.