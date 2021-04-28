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Polis memuru tartıştığı kadın meslektaşını silahla vurarak öldürdü

Ağrı Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru M. D., tartıştığı kadın meslektaşın E.Ç.'yi silahla vurarak öldürdü.

Güncellenme: 09:00, 28/04/2021
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Olay dün saat 22.00 sıralarında Hürriyet Mahallesi’ndeki pansiyonda meydana geldi. Kadın polis memuru E.Ç. ile M.D. henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. M.D.’nin, silahla ateş açtığı kadın meslektaşı E.Ç. olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi geldi.

Yaşamını yitiren E.Ç.nin cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı, Gözaltına alınan M.D. ise ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. (DHA)

Ağrı Emniyet Hürriyet Kadın Polis Sağlık
Yayınlanma Tarihi:08:45,