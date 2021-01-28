Polis memuru ve öğretmen eşinin ölüm nedeni belli oldu

Erzincan’a bağlı Demirkent Beldesi’nde ikamet eden polis memuru Mehmet Ufuk Çabuk ile öğretmen eşi Özlem Çabuk’tan haber alamayan yakınları durumu dün öğlen saatlerinde polise bildirip, evlerine gitti.

Polis ekipleri kapıyı açıp eve girdi. Arkadaşları, çifti mutfakta hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Çabuk çiftinin yaşamını yitirdiği tespit edildi.

ÇATIDAN DÜŞEN BUZ, KOMBİNİN BACASINI ÇIKARMIŞ

Ölü bulunan polis memuru Mehmet Ufuk Çabuk ile öğretmen eşi Özlem Akgül Çabuk’un yapılan incelemede zehirlendikleri tespit edildi. Çabuk çiftinin evinde yapılan incelemede ise, çatıda oluşan buz sarkıtının düşüp, doğal gaz kombisine ait bacayı yerinden çıkardığı belirlendi.

Kombinin bacasındaki arızayı fark edemeyen Çabuk çiftinin karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu hayatını kaybettiği kaydedildi. Çiftin bugün Ankara’da toprağa verileceği öğrenildi. (DHA)