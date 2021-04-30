Polis seyir halindeki motosiklet sürücüsüne kaskla müdahale etti! Soruşturma başlatıldı

Olay Konya-Antalya çevreyolunda meydana geldi. Cadde üzerinden kontrol yapan trafik polisleri ters yönde giden bir motosiklet sürücüsünü durdurup işlem yaptığı esnada polislerden birisi yanlarından geçen başka bir motosiklet sürücüsünü kaskıyla vurup durdurdu.

“ADLİ VE İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI”

Yaşanan olaya ilişkin SÖZCÜ'ye konuşan Konya İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın şunları söyledi:

* Olayın yaşandığı cadde üzerinde polis ekiplerimiz kontrol yaptıkları esnada yolda tersten giden bir motosikletli sürücüyü durduruyor.

* Daha sonra yanlarından kasksız, ehliyetsiz ve plakasız bir başka motosiklet sürücüsü geçiyor. Polis, yanından geçen motosikletliyi durması için ikaz etmesine rağmen, sürücü durmayınca kaskla müdahale ediyor.

* Yaşanan olayı ise bir kişi cep telefonu kamerasına çekiyor. Görüntüleri çeken kişi kamera kaydına başlamadan önce polis arkadaşlarımızı tehdit ediyor. Bunların da görüntüsü mevcut. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlattık.