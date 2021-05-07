Polis, sözleriyle boksörü nakavt etti: Senin karşında…

Denizli’de kimliği açıklanmayan Türk asıllı Avusturya vatandaşı boksör, alkol aldığı arkadaşıyla birlikte tam kapanmada yasak olmasına rağmen sokakta gezintiye çıktı. Boksörün aşırı alkollü olan arkadaşı, uzatılan alkolmetreye üflememek için polislere uzun süre direndi.

Turist olduğunu söyleyerek “Bana karışamazsınız” diyen boksör, “Senin karşında Türkiye Cumhuriyeti’nin polisi var. ‘Karışamazsın’ diye konuşmayacaksın, gevezelik etmeyeceksin. Sadece sorulan sorulara cevap vereceksin” şeklindeki sözleri üzerine neye uğradığını şaşırdı.

Bir süre konuşamayan boksör daha sonra kendisini zorla dışarı çıkardığını iddia ettiği arkadaşıyla tartışmaya başladı. Yaşanan anları görüntüleye muhabirlere karşı da saldırgan tavırlar sergileyen boksör, hakkında işlem yapılmadan bölgeden uzaklaştırıldı. (İHA)