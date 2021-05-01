Polise ‘işsizim, ceza kesmeyin’ diye yalvardı

Pandemi dolayısıyla dışarıda gezmenin ve denize girmenin yasak olduğu Datça' da denetimler sıkı şekilde devam ediyor.

Bugün yapılan denetimlerde izinsiz denize girdikleri tespit edilen 17 kişi hakkında Datça Polisi tarafından tutanak tutuldu.

İŞSİZİM DEDİ AMA CEZAYI YEDİ

Datça Hastanealtı Plajı'nda Melih B. isimli şahsı izinsiz denize girerken yakaladı ve vatandaşa tutanak tutmak istedi. Ancak vatandaş denize girenleri gördüğü için serbest sandığını belirterek bu yüzden denize girdiğini, işsiz olduğunu belirtse de ceza yemekten kurtulamadı.

POLİS UZUN SÜRE DİL DÖKTÜ

Denizden çıkınca karşısında polisi gören vatandaş, “Ben işsizim bana ceza yazmayın” diye yalvardı. Kendisini haklı göstermek için polisi ikna etmeye çalışan Melih B.'ye polisler uzun süre dil döktü.

Polisler yasak olmasına rağmen denize giren vatandaşa “Ben bir marketten geliyorum, bir yüzüp geleyim demek olmaz” diyerek durumu izah edip hakkında tutanak tuttu. İHA

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