Polisi görünce böyle kaçtılar

Polis ekipleri, İnegöl’ün Yunusemre mahallesindeki park alanında sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan şahıslar ihbarını aldılar.

Harekete geçen ekipler, park alanına geldiğinde 2 şahsı gördüler. Polis ekiplerini gören 2 şahıstan biri Plakasız motosikletine binerek kaçmaya başladı. Diğer şahıs ise yaya olarak kaçtı.

Polis ekibi, motosikletli gencin peşine düştü. 2 kilometre süren kovalamaca sırasında motosikleti arızalanan genç durunca polis ekipleri kıskıvrak yakaladılar.

Yakalanan Metin D.(35), “Arkadaşla parkta oturup sohbet ediyorduk.” dedi. Şüpheli şahıs, o anları görüntüleyen basın mensuplarına ise, “Niye ikide bir çekiyorsun. Psikolojik baskı yapıyorsun. Ayıp senin yaptığın” diyerek tepki gösterdi.

Şahsa sokağa çıkma kısıtlamasına uymamaktan 3 bin 150 TL, maske kullanmamaktan 900 TL, yetersiz ehliyetle araç kullanmaktan bin 339 TL olmak üzere toplam 5 bin 389 TL cezai işlem uygulandı. Şahıs ifadesinin ardından serbest bırakılarak, evine gönderildi. (İHA)