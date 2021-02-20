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Polisi görünce kız arkadaşını araçta bırakıp dağa kaçtı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde ilginç bir olay yaşandı. Sokağa çıkma kısıtlamasında uygulama yapan polis ekibinin "dur" ihtarına uymayarak aracını ve kız arkadaşını bırakarak dağa kaçan sürücüye 5 bin 460 lira ceza uygulandı.

Güncellenme: 19:44, 20/02/2021
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Polisi görünce kız arkadaşını araçta bırakıp dağa kaçtı

Edinilen bilgiye göre, Kesikkapı Mahallesi Kaya Caddesi’nde sokağa çıkma kısıtlamasında uygulama yapan polis ekipleri, Can Y. ‘nin kullandığı 48 HE 626 plakalı otomobile “dur” ihtarında bulundu.

KIZ ARKADAŞINI BIRAKIP KAÇTI

Can Y. polisin dur ihtarına uymayarak uygulama noktasından kaçtı. Sürücü, polis ekiplerinin kovalamacası sonucu Kayaköy yolunda otomobil ve araçtaki kız arkadaşını bırakarak dağlık alana kaçtı.

Ormanlık alanda izini kaybettiren sürücüye, sokağa çıkma kısıtlamasını ve trafik kurallarını ihlalden toplam 5 bin 460 lira para cezası uygulanırken, otomobil çekici ile yediemin deposuna götürüldü. İHA

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