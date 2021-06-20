Polisi şehit etmişlerdi! 20 şüpheli adliyeye sevk edildi

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Yahşi Mahallesi'nde 16 Haziran 2021 tarihinde silah kaçakçıları ile girdikleri çatışma sırasında 26 yaşındaki polis memuru Ercan Yangöz şehit edilmiş, 29 yaşındaki Abdülkadir Doğan ise yaralanmıştı.

20 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ GENİŞ GÜVELİK ÖNLEMİ ALINDI

Bodrum Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamındaki operasyonlarda saldırının hemen ardından 4 kişi yakalanmış daha sonra üç ilde düzenlenen operasyonlarda 3'ü kadın 16 kişi gözaltına alınmıştı.

Toplam 20 kişi Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan sorgulamalarının ardından bugün sabah erken saatlerde adliyeye sevk edildi. Aralarında polis memurunu öldürdüğünü itiria feden F.Ç.'nin de bulunduğu gözaltındakilerin adliyeye getirilişleri sırasında polis memurlarının yakalarına şehit olan Ercan Yangöz'ün fotoğraflarını taktıkları görüldü.

ÇELİK YELEK İLE GETİRİLDİ

Yakalandıktan sonra polis memuru Ercan Yangöz'ü öldürdüğünü itiraf eden F.Ç. nin çelik yelek giydirilerek adliyeye getirildiği görüldü.