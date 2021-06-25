Polisin şüphesi büyük hırsızlığı ortaya çıkardı

Avcılar, Gümüşpala Mahallesi, İskele Caddesi üzerinde denetim yapan Güven Timleri Yıldırım ekipleri, 23 Haziran’da saat 17.00 sıralarında şüpheli görülen bir otomobili durdurdu. Araç içerisindeki T. K. ve kardeşi T. K.’nın kaba üst aramasında 19 bin 240 lira para ve bir miktar uyuşturucu bulundu. Polis ekipleri, hırsızlık şüphesiyle, 2 kardeşe paraları nereden aldıklarını sordu. Şüphelilerden birinin “Paralar annemin” diğerinin ise “çöp kutusu yanında bulduk” şeklinde çelişkili ifadeler verdikleri öğrenildi.

RÜŞVET TEKLİF ETTİ

Bu çelişkili ifadeler üzerine polis, araçta detaylı arama yapacağını söyledi. İddiaya göre, gözaltına alınacaklarından korkan şüphelilerden biri, polise kendilerini bırakmaları için 10 bin dolar teklif etti. Polis ekibi, rüşvet talebine işlem yaptı.

870 BİN LİRA

Savcılık izniyle yapılan aramada, bir poşet içerisinde 460 bin lira, arka koltukta ise 210 bin lira ve 10 bin dolar bulundu. Durumun şüpheli görülmesi üzerine 2 kardeş Avcılar Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. İfadesi alınan şüphelilerden T. K. uyuşturucu kullandığı bir arkadaşıyla bir fabrika bahçesindeki bakırları almak için plan yaptıklarını söyledi. Konuştuğu arkadaşının hapse girmesi üzerine kardeşiyle biriyle fabrikaya gittiğini belirten şüpheli, pencerelerden birinin açık olduğunu gördüklerini öne sürdü.

2 BUÇUK MİLYON LİRA

İddiaya göre T.K., açık olan pencereden içeriye girerek üst kattaki ofiste bulunan çekyat içinde yaklaşık 2.5 milyon lira değerinde döviz, altın ve Türk Lirası bulunan bir makyaj çantasını alarak çıktı. Çıkarken kemara kayıt sistemini de söken şüphelinin itirafı üzerine, yakın zamanda fabrikalarda yaşanan hırsızlıklarla ilgili şikayet bilgilerine bakıldı.

SAHİBİ BULUNDU

Araştırmada Gürpınar’da bir fabrikada 16 Haziran’da hırsızlık yaşandığı anlaşıldı. Olayın mağduru olan M.D.’nin annesine ait bir valizde bulunan yaklaşık 1 milyon lira, 150 bin dolar, 12 pırlanta taşlı bilezik, 3 de kolye çalındığı kayıtlara girdi. M.D.’nin şüphelilerin otomobilinde bulunan bir kolyenin annesine ait olduğunu iddia ettiği belirtildi.

220 BİN LİRAYA OTOMOBİL ALMIŞ

Şüphelilerden T.K.’nın paranın bir kısımını harcadıklarını, 220 bin lirasıyla otomobil aldıklarını, bilezikleri ise bozdurduklarını söylediği iddia edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan 2 şüpheli de sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.