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Polisler de gördüğü manzaraya inanamadı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, kurdukları sistemle evin bir odasını adeta uyuşturucu imalathanesine dönüştüren 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Güncellenme: 22:38, 10/02/2021
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Polisler de gördüğü manzaraya inanamadı

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Alaplı Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı doğrultusunda ilçede uyuşturucu üretimi ve ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma yaptı.

Yapılan çalışma sonucunda, uyuşturucu madde yetiştirmek amacıyla iklimlendirilmiş ve seraya çevrilmiş eve operasyon düzenledi. Yapılan baskında ilçede doktor olduğu öğrenilen A.K. ile C.Ş., B.Ç. ve S.Ş.  gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.K., savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. C.Ş. ve S.Ş. ise çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, B.Ç. tutuklandı.

POLİSLERİ DE ŞAŞIRTTI

Şüphelilerin uyuşturucu madde yetiştirmek için kurduğu sistem polisleri de şaşırttı. Operasyon kapsamında 233 gram esrar, 40 kök kenevir bitkisi ile bitkilerin yetiştirilmesi için gerekli ortamı sağlamak adına bulundurulan sıvı gübre, dijital zamanlayıcı, ısı ve ışık düzeneği, buhar makinesi, ısı ve nem ölçer ve gözlem amaçlı oynar başlıklı kamera ele geçirildi. DHA

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