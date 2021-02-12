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Polisler gördüğü manzaraya inanamadı

Bursa’da komşularının gürültü nedeniyle şikayet ettiği Suriye uyruklu ailenin evine giden polis ekipleri, düğünle karşılaştı. Damat ve gelin ile damadın anne babasına toplam 12 bin 600 lira ceza kesildi. 

Güncellenme: 14:08, 12/02/2021
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Merkez Osmangazi ilçesi İntizam Mahallesi Kayak Sokak'taki 4 katlı bir apartmanda yaşayanlar, dün akşam polisi arayarak, 2'nci kattaki daireden gelen gürültüden şikayetçi olduklarını bildirdi.

Adrese gelen polis ekipleri, karşılarında gelin ve damadı görünce kısa süreli şaşkınlık yaşadı.

Evde düğün yapıldığını belirleyen polis ekipleri, damadın anne babası olan ev sahipleri M.K. ve S.F. ile damat Ö.M. ve gelin M.F.'ye corona virüsü tedbirlerini ihlal ettikleri için toplam 12 bin 600 lira ceza uyguladı. (DHA)

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Yayınlanma Tarihi:13:57,