Polisten kaçarken yaşlı adamı öldürdü

Yüreğir ilçesi Haydaroğlu Mahallesi’nde yaşayan Kemal Erdi Ş. (30) corona virüsü nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen 10 Ocak sabah saatlerinde motosiklet ile dışarı çıktı.

Kemal Erdi Ş., Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolundan Ceyhan istikametine doğru ilerlerken polis “dur” ihtarında bulundu. İhtara uymayan sürücü kaçmaya çalıştı, polis peşine düştü. Kemal Erdi Ş., kovalamaca sırasında Karataş Bulvarı’nda yolun karşısına geçmeye çalışan 76 yaşındaki Ahmet Tuğal'a çarptı.

MOTOSİKLET 240 METRE SÜRÜKLENDİ

Çarpmanın etksiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü refüjdeki ağaç ve reklam panolarına çarpıp motosikletten düştü. Motosiklet ise yaklaşık 240 metre sürüklenip yol ortasında durdu. Bu anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Olayı gören vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine haber verdi.

Kaza yerine gelen ekipler, Tuğal'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Kemal Erdi Ş. ise ambulans ile Adana Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hayatını kaybeden Tuğal'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Cenaze otopsinin ardından toprağa verildi. Sürücünün ise hastanedeki hayatta kalma mücadelesi devam ediyor. (İHA)