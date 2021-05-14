Pompa tamiri için girdiği sulama göletinde öldü

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Bandırma’ya bağlı kırsal Erikli Mahallesi’nde meydana geldi. Bölgedeki bir hayvan çiftliğinde çalışan Mustafa Metin, çiftliğe su sağlayan pompayı tamir etmek için sulama göletine girdi.

Bir süre sonra Metin’in göletten çıkmadığını fark eden arkadaşları, durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye sevk edilen Büyükşehir İtfaiyesi Bandırma ve Erdek Grup Amirliği dalgıç ekipleri, gölette çalışma başlattı. Ekipler, sabah saatlerinde 37 yaşındaki Mustafa Metin’in cansız bedenine ulaşıldı. (DHA)