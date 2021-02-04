Pompalı tüfekle kuyumcuyu soydular! 5 saat içinde yakalandılar

Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesinde bir kuyumcudan silah tehdidiyle soygun yapan iki zanlı gözaltına alındı. Merkez Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi’ndeki bir kuyumcu dükkanına giren kar maskeli 2 kişi, ellerindeki pompalı tüfeği doğrultup iş yeri sahibinden altınları istedi.

OTOMOBİLLE KAÇTILAR

Yaklaşık 60 bin lira değerinde bilezik ve künye gibi ziynet eşyalarını alan soyguncular, ön ve arka plakaları kapatılan otomobille olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

Kamera kayıtlarında, içeriye giren 2 kişinin kuyumcuya silah doğrultması ve altınları alıp kaçması yer aldı.

Bunun üzerine ekipler, şüphelilerin kaçtıkları plakasız ve beyaz otomobile benzer araçlar üzerinde KGYS kayıtlarını inceledi.

2 BİN ARAÇ İNCELENDİ, OTOMOBİL TESPİT EDİLDİ

Yaklaşık 2 bin aracı tek tek inceleyen ekipler, zanlıların kiralık bir araçla kaçtığını ve otomobilin kiralandığı yeri tespit etti. Söz konusu işletmeye gidip beklemeye başlayan ekipler, otomobili teslim etmeye gelen K.B’yi (23) gözaltına aldı. K.B’nin ifadesi doğrultusunda suç ortağı olduğu iddia edilen A.S. (24) ise 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı civarında yakalandı.

BORÇLARI OLDUĞU İÇİN SOYGUN YAPMIŞLAR

İfadesi alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen şüpheliler, suçlarını kabul ederek 45 bin lira borçları olduğu için soygunu gerçekleştirdiklerini söyledi. Soygunda kullanılan pompalı tüfekler, kıyafetler ve çalınan malzemeler İsmetiye Mahallesi’ndeki bir su kanalında gizlenmiş halde ele geçirildi. İHA

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