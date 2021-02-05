Prof. Dr. Ayşe Buğra’dan Erdoğan’a yanıt: Memleketim adına üzülüyorum

Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Buğra, eşi Osman Kavala’nın tutukluluğuna devam kararı verilmesinin ardından adliye önünde açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın kendisi ve Osman Kavala hakkındaki açıklamalarına yanıt verdi.

Erdoğan, “Yani aynı zihniyet şu Osman Kavala denilen bu ülkede Soros adeta ofisi olan temsilcisi olan kişinin karısı da yine aynı şekilde Boğaziçi Üniversitesi’nde bu provokatörlerin içerisinde yer alan bir kadındır. Şimdi biz ülkemizi, böyle nadide bir üniversitemizi bunları alın istediğiniz gibi karıştırın mı diyeceğiz. Buna müsaade etmemiz mümkün değil” açıklamasını yapmıştı.

“DEMEÇLERİ ÇOK ESEF VERİCİ”

Buğra, adliye önünde Erdoğan'ın açıklamalarına şu ifadelerle yanıt verdi:

* 3 buçuk yıldır süren, gittikçe ağırlaşan bir eziyet süreci bu. Cumhurbaşkanı’nın ve İçişleri Bakanı’nın demeçleri çok esef verici. Biraz üzülüyorum, memleketim adına da üzülüyorum.

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