Prof. Dr. Bulut: Aşılamada tempo düştü, nedeni organizasyon bozukluğu

Türkiye'de aşılamanın başladığı 14 Ocak'ta bir günde 279 bin 452 kişi aşılanırken, 24 Ocak'ta bu sayı 17 bin 770'e düştü. İlk günlerdeki sayının yüksek olmasının sağlık çalışanlarının organize olmasından kaynaklandığını söyleyen TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut, SÖZCÜ'ye “Bir organizasyon bozukluğu yaşandı” değerlendirmesinde bulundu. Organizasyon bozukluğu ve Aile Sağlık Merkezleri'ndeki (ASM) personel eksikliğinin sağlık çalışanlarına yönelik şiddet endişesi yarattığını belirtti.

“ORGANİZASYON BOZUKLUĞU VAR”

Sağlık çalışanlarının, başhekimliklerin yaptığı duyuruyla hızlı bir şekilde organize olabildiğini söyleyen Bulut, “Aşılamada ilk olarak sağlık çalışanlarının alınması hızlı ilerledi. Bundan sonrasıyla ilgili bir organizasyon bozukluğu var. Çağrıların yapılması, ASM'lerin organize edilmesi çok yavaş” diyerek yeterli sayıda aşı temin edilip herkese hızlı bir şekilde aşılama yapılmasıyla sıkıntının engellenebileceğini kaydetti.

Sağlık çalışanlarının tamamına henüz ulaşılmadığını işyeri hekimlerinin yanında,özel muayehanelerde çalışanlar, özel taşeron olarak çalışan hastane güvenlikleri, medikal firmalarının çalışanlarının da sağlık çalışanı olduğunu ve aşılanmaları gerektiğini kaydetti.

KRİZ YAŞANACAK KAYGISI

ASM'lerdeki personel sıkıntısına da dikkat çeken Bulut, “Bir hemşirenin bir günde yapabileceği aşı sayısı 30. Bir ASM'de iki doktor iki hemşire olsa günde yapılabilecek aşı sayısı 120. Ama bir ASM bölgesinin nüfusu 4-5 bin aralığında. Bu nedenle sıkıntı yaşanacak. Öte yandan insanlar aşıya randevu ile çağrılacak.

Bana neden mesaj gelmedi veya geç geldi tartışması başlayacak. Çağrılmamasına rağmen gelip aşı olmak isteyenler çıkacak. Zaten yetersiz olan personelden randevu yanıtını alınca şiddet uygulayabilecek” diyerek tüm vatandaşların ASM'lerdeki sıkıntıları göz önünde bulundurmasını istedi.