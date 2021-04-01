Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu ölümünün birinci yılında anıldı

İstanbul Tabip Odası (İTO), Prof. Dr. Taşçıoğlu'nun ölüm yıldönümünde İstanbul Tıp Fakültesinde Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden hekim ve sağlık çalışanları için saygı duruşunda bulundu.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) dün yaptığı çağrıyla Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu’nun yaşamını yitirdiği gün olan 1 Nisan gününü, Covid-19 salgını nedeniyle yaşamını yitiren hekim ve sağlık çalışanlarını anma günü olarak belirlemişti. Bu kapsamda tüm sağlık kurumlarında saat 12.30'da salgında yaşamını yitiren hekim ve sağlık çalışanları için saygı duruşu gerçekleştirildi ve anıldı.

“1 NİSAN ARTIK BİZİM İÇİN…”

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Bugün; bütün salgınlarda olduğu gibi Covid-19 pandemisinde de ekonomik, siyasal, sosyal, kültürel bütün tedbirlerin bilimin ve aklın ışığında alınması, kuralların büyük bir ciddiyetle ve tavizsiz bir biçimde uygulanması gerektiğini hatırlatma günü. 1 Nisan artık bizim için; toplum sağlığının insan yaşamının keyfiliğe, kuralsızlığa, tedbirsizliğe, liyakatsiz yetki kullanımına terk edilemeyeceğini, insan yaşamının şakaya, ironiye izin vermeyeceğini görme ve gösterme, anlama ve anlatma günü.

“AŞININ TEDARİK VE UYGULANMASINDA YAŞANAN GECİKMELERİ KAYGIYLA İZLİYORUZ”

Sadece ülkemizde değil, bütün dünyada bilim insanlarının hemfikir olduğu, pandemide elimizdeki en etkili ilaç olan aşı gerçeğinin ülkemizdeki yansımalarını, aşının tedarikinde ve uygulanmasında yaşanan gecikmeleri kaygıyla izlemeye devam ediyoruz. Pandeminin 14'üncü ayında bile, korumada en etkili araç olan aşının geleceğimizi de kuşatacak biçimde temin edilip edilmeyeceğine dair kuşkular devam ediyor. Vaka sayısında, vefat sayısında olduğu gibi aşının sayısı ve geliş zamanlaması konusunda da şeffaf olunmayan bir anlayışın güven telkin etmeyen beyanlarını dinlemek istemiyoruz.”

NE OLMUŞTU?

Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu, 16 Mart 2020’de ateş, öksürük ve nefes darlığı şikayetleri nedeniyle görev yaptığı hastanede tedavi altına alınmıştı. Durumunun ağırlaşması üzerine 18 Mart’ta yoğun bakım ünitesine kaldırılarak solunum cihazına bağlanan Taşcıoğlu’nun tedavisi bir kurul tarafından sürdürülmüştü. Prof. Dr. Taşcıoğlu, 1 Nisan 2020’de hayatını kaybetmişti. Taşcıoğlu’nun ismi, Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi’ne verilmişti.

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