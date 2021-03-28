Prof. Dr. Ceyhan: Aşıya güvenip önlemleri gevşetmemeliyiz

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Covid-19 aşısında dünyadaki verileri karşılaştırarak değerlendirmede bulundu.

“TOPLUMUN YÜZDE 75’İ AŞILANINCAYA KADAR ARTIŞ SÜRÜYOR”

Aşıların yapıldığı oranda vaka sayısının azalacağı düşüncesinin doğru olmadığını belirten Ceyhan, “Yani toplumun yüzde 30'unu aşıladığınızda, önlemleriniz yeterli değilse, vaka sayısı artmaya devam ediyor. Bu artış toplumsal bağışıklık sağlayacak düzeyde (yüzde 75) aşılamaya ulaşıncaya kadar devam ediyor” bilgisini paylaştı.

“ÖNLEMLER GEVŞEDİĞİ İÇİN VAKA SAYILARI ARTIYOR”

Dünyadaki örnekleri karşılaştıran Ceyhan, şöyle yorumladı:

* ABD, Avrupa'nın en yüksek oranda aşı yapan ülkesi Sırbistan'da önlemler gevşediği için vaka sayıları artmaya devam etmektedir. İsrail aşılama devam ederken önlemlere devam ettiği için vaka sayısı azalıyor. Çin'de henüz aşılama oranı çok düşük olmasına rağmen önlemler sayesinde vaka çok az. Aşıya güvenip önlemleri gevşetmemeliyiz.

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