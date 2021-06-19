Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: ‘4’üncü dalga mümkün’

BioNTech’in kurucu ortağı Uğur Şahin, corona virüsü varyantları ile birlikte artan vaka sayılarının 4’üncü dalgaya neden olabileceğini söyledi. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan da 4’üncü dalganın mümkün olduğunu söyledi.

Ceyhan, “Siz yüzde 70-75 aşılamaya ulaşmadığınız sürece 4’üncü dalgayı yaşarsınız. Ama bu insanları çok telaşlandırmasın. Bu dalganın yüksekliği, genişliği tamamen bizim elimizde. Bu çok yüksek sayılarla giden 3’üncü dalgadaki gibi bir dalga mı olacak, yoksa sadece hafif bir vaka artışı ile giden bir dalga mı olacak, bunu belirleyecek ana faktör bizim alacağımız önlemler” diye konuştu.

‘DELTA VARYANTINA BAĞLI VAKA ARTIŞI OLABİLİR’

Prof. Dr. Ceyhan, tatil sezonunda yaşanan hareketliliğin 4’üncü dalgaya etkisini de değerlendirerek, “Aşılamada son hedefe ulaşana kadar ‘şu kadar yaptık’, ‘dünyada şu sıradayız’ çok fazla önemli değil salgın kontrolünde. Benim esas beklediğim bilgi Delta varyantının Türkiye’de kaç vaka olduğu. Bu sorunu yaşayan, yeni yeni vaka artışları ile karşılaşan ülkelerde esas olarak Delta varyantı artmaya başladı” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Ceyhan şöyle devam etti:

“Örneğin İngiltere’de vaka sayısı 2 binlerdeyken hafif bir gevşeme ile 11 bine çıktı ve bunların neredeyse tamamı Delta varyantı. ABD’nin bazı eyaletleri, Fransa’da birçok yerde vaka artışları başladı. Bu tabii kalabalıklaşmanın artacağı sonbaharda daha belirgin hale gelecek. O zamana kadar sizin toplumun yüzde 40-50’sini aşılamanız yetmiyor. O döneme kadar yüzde 70-75’e çıkamazsak, çıkmak gerçekten çok zor, bir de Delta varyantı oranımıza bağlı olarak vaka artışı yaşayabiliriz. Bakanlık şu anda Delta varyantı ne kadar, son dönem vakaların yüzde kaçı Delta vakası ile ilişkili, bunu açıklarsa eğer biz de çok daha doğru öngörülerde bulunabiliriz.”

‘4’ÜNCÜ ARTIŞ DÖNEMİNİ YAŞAMAMIZ KAÇINILMAZ HALE GELİR’

Prof. Dr. Ceyhan, 4’üncü dalga için önemli olanlara değinerek, “Birinci önemli olan Delta varyantı. İkinci önemli olan yaza aldanıp önlemlerin birçoğunu ortadan kaldırmak. Bunu çok kontrolsüz yaparsanız sonra toparlaması da zor olur. Burada birçok durumda insanlar rahatladığını, bu işin bittiğini düşünüyor. Bu tip söylemlerden biraz kaçınmak lazım. Hazır vakaları 5 bine indirmişken, elimizde de aşı var, temininde de güçlük yokken, şu kalan süreyi tedbirler ile dişimizi sıkarak geçirirsek en az zayiat ile salgından kurtulmuş oluruz. (DHA)

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