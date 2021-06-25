Prof. Dr. Naci Görür: Bilindiği gibi büyük bir deprem bekliyoruz, sıkıntılı bölge

AFAD verilerine göre, Bingöl'ün Kiğı ilçesinde saat 21:28'de büyük bir deprem meydana geldi. 5.2 büyüklüğündeki deprem, yerin 15.51 kilometre derinliğinde oldu.

KANDİLLİ: 5.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE

Kandilli Rasathanesi ise depremin Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde olduğunu aktardı. Kandilli'nin verilerine göre, 5.3 büyüklüğündeki deprem yerin 4.6 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

UZMANLAR DEPREMİ DEĞERLENDİRDİ

Uzmanlar, meydana gelen deprem sonrası açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Naci Görür: Karakoçan/Kuşbayırı (Elazığ-Bingöl) yöresinde 5,3 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem DAF'ın Karlıova-Bingöl zonunda ancak Karlıova segmanının batısında Kaynarpınar-Kuşbayırı arasında. Bilindiği gibi, Karlıova segmanında büyük bir deprem bekliyoruz. Sıkıntılı bölge.

Prof. Dr. Şükrü Ersoy: Elazığ Karakoçan dolayında M5.3 büyüklüğünde deprem. Geniş bir alanda hissedilmiş. DAF ya da KAF üzerinde değil. Deprem sağ-yanal atımlı Karakoçan Fayı üzerinde. Karakoçan yerleşim alanı alüvyon düzlüğü üzerinde olduğundan sarsıntıyı fazla hissetmesi normal.

Prof. Dr. Ahmet Ercan: 21.28’de 4,6 km derinde K45D Doğu Anadolu Kırığı ile doğu-batı Bingöl Karakoçan, Sancak Uzunpınar kırığı kavşağında, 6 saniye sürdü. Kırsal kötü evler dışında büyük yıkım yapmaz. Son deprem 2010’da M6,0’dır. Arkasından büyük deprem gelirse şaşırırım. Bingöl-Karakoçan-Kiği-Elmalı dörtgeni depremlerin koşu alanıdır. Kuzey Anadolu, Doğu Anadolu ile Sancak-Uzunpınar çevrili bir dörgen Türkiye’nin en duyarlı, en gergin alandır. DAK-KAK ile keşişmiştir. Burası yüksek çekincelidir. M5,3 ile kolay atlatılmıştır.