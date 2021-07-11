Prof. Dr. Naci Görür ile Bakan Varank arasında ‘uçan araba’ tartışması

Bilim Akademisi Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank arasında uçan araba tartışması yaşandı.

Bakan Varank’ın, “Türkiye uçan arabada da liderliğe oynayacak” açıklamasına sosyal medya hesabından tepki gösteren Prof. Dr. Naci Görür, “Kulağa hoş geliyor ama halkımıza gerçekleri söylemek daha doğru” demişti.

“ÇÜRÜMÜŞ ZİHNİYETİN TEMSİLCİSİ”

Varank, ASELSAN Sivas’ın 5. Kuruluş Yıl Dönümü Programı’nda yaptığı konuşmada, kendisini eleştiren Prof. Dr. Naci Görür’ü hedef alarak şunları söyledi:

* Geçtiğimiz gün ‘Ufku ve vizyonu geniş gençlerimizle uçan arabalarda da dünya liderliğine oynayacağız’ dedim. Adının önünde güya profesör ünvanı olan ve çürümüş zihniyetin temsilcisi olan birisi çıktı, kendince gençlerimizi aşağılamaya kalktı. ‘Sizin insan kaynağınız iyi eğitilmemiş, bilgi toplumundan uzaksınız, altyapınız yetersiz, siz bu işi başaramazsınız.’ dedi.

* Şimdi ben kendisine sesleniyorum: O iyi eğitilmemiş, bilgi toplumundan uzak dediğin insan kaynağıyla, biz bugün bölgesinde savaşları bitiren insansız hava araçlarını geliştiriyor ve tüm dünyanın gündemine sokabiliyoruz.

* O yetersiz gördüğü alt yapıyla, biz bugün yüzde 70 yerlilikle, 762 savunma sanayi projesi yürütüyoruz. Mesleği deprem uzmanlığı olan birileri çıkacak, bunca emeği, bunca mücadeleyi yok sayarak gençlerimizin özgüvenine kast edecek.

* Kimse kusura bakmasın, biz gençlerimizi sokakta bulmadık, böyle ideolojik yaklaşımlara sahip kişilere de gençlerimizin emeklerini, hayallerini yedirmeyiz.

“OBJEKTİF OLAN HER İNSAN…”

Bakan Varank’ın kendisi hakkındaki sözlerine sosyal medyadan cevap veren Görür şu ifadeleri kullandı:

* Arkadaşlar iyi geceler. Şimdi gördüm. Bir bakanımız uçan arabalarla ilgili tweetime çok kızmış ve benim için ‘çürümüş zihniyetli' demiş.

* Yazdığım bu tweeti ve hemen peşinden yazdığım ikinci tweeti tekrar okudum. Objektif olan her insan o tweetlerde çağdaş, aydın, bilime inanan insanını seven, gençlere gerçekçi yol gösteren vatansever bir görüş görür. Sevgiyle.

NACİ GÖRÜR NE DEMİŞTİ?

Görür, ‘uçan araba’ hakkında şunları söylemişti:

* Arkadaşlar, şu anda bir kanalda altyazı geçiyor ‘Türkiye uçan arabada da liderliğe oynayacak’ diye. Dayanamayıp yazıyorum.

* İyi eğitilmiş yeterli insan kaynağına sahip olmayan, dünya bilim üretimine ve gelişimine çok sınırlı katkısı olan, bilgi toplumu olmaktan çok uzak.

* Dünyada üniversitelerinin esamesi okunmayan, AR-GE ve okuma alışkanlığı olmayan bir ülkede bu iş nasıl olacak? Olsa bile bu sağlıklı ve sürdürülebilir olur mu?

* Alt yapısı olmayan üretimlerle liderlik olmaz. Kulağa hoş geliyor ama halkımıza gerçekleri söylemek daha doğru. Sevgiyle.