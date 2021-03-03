Prof. Ercan: Yunanistan depremi İzmir ya da İstanbul’da tetikleme yapmaz

Yunanistan’ın Atina'ya 400 km uzakta, Larissa'ya 15 km, Selanik'e 150 km uzakta Larissa kentinde 6.2 büyüklüğünde meydana gelen depremle ilgili konuşan Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, “Yunanistan'da depremlerin yıkıcılık eşik değeri M6,4 olduğundan, eski taş yapılar dışında dokunca yaratması beklenmez. Bu deprem İzmir ya da İstanbul'da tetikleme yapmaz” dedi.

ARTÇILAR 3 AY BOYUNCA SÜRER

Saat 13.16'da 10 km derinde olan orta büyüklükteki depremin 14 saniye sürdüğünü belirten Ercan şunları söyledi:

* Larissa, düz ovada, portakal bahçelerinin içinde yerleşmiş çoğu 3 katı geçmeyen yapılarla bezeli bir kenttir. Yunanistan'da depremlerin yıkıcılık eşik değeri M6,4 olduğundan, eski taş yapılar dışında dokunca yaratması beklenmez.

* Deprem, Kuzey Marmara'yı da güdüleyen Kuzey Anadolu kırığının Yunan karasında olmuştur. Bunun arkasından büyüklüğü 5,2'ye varan artçı depremler en az 3 ay boyunca olacaktır.

* Yunanistan'da değiştirilen deprem yönetmeliği doğrultusunda 1980'den beri köylerde bile sağlam yapılar yapılmaktaydı. Bu depremin İstanbul, İzmir ya da İstanbul'da bir depremi tetiklemesi söz konusu değildir.