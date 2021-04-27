Profesör Nurettin Erben: Pandeminin bitmesi yüzde 60-70 bağışıklığın sağlanmasına bağlı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nurettin Erben, corona virüsünden korunmak için aşılanmanın önemine dikkat çekti.

“SARA HASTALARINDA AŞI SONRASI NÖBET SIKLIĞI ARTABİLİYOR”

Prof. Dr. Nurettin Erben, pandeminin sona ermesi için toplumda yüzde 60 ila 70'lik bir bağışıklığın oluşması gerektiğini, bunun da şu anda ancak aşılama ile mümkün olabileceğini ifade etti. Kronik hastalığı olan bireylerin aşılanmasında alerji öyküsüne dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Erben, çoklu alerji öyküsü olan ya da geçmişte bir enjeksiyon sonrasında kendisinde ciddi alerjik reaksiyon gelişen kişilerin hastanede 30 dakika kadar gözlenecek şekilde aşılanması gerektiğini söyledi.

Kan hücrelerinde eksiklik olanlarda ve kanamaya eğilimi olanlarda aşı kas içine yapıldığından dikkatli olunması gerektiğini belirten Erben, epilepsi (sara) gibi nörolojik hastalığı olanların aşı sonrasında nöbet sıklığı artabileceğinden, kanser hastalarının da akut kemoterapi aldıkları dönemde aşılara yeterli yanıt oluşmayacağından aşının ertelenmesinin önerilebileceğini kaydetti. Erben, romatolojik hastalıklar gibi otoimmün hastalığı olanların aşılanması gerektiğini ama bu kişilerin hekimlerine danışılarak daha uygun bir zamanda da aşılanabileceklerini ifade etti.

“EMZİREN ANNELERİN AŞILANMASINDA OLUMSUZLUK BULUNMUYOR”

Gebelikte aşılama yapılmasıyla ilgili bilgiler veren Prof. Dr. Nurettin Erben, sıraları geldiğinde gebelere de inaktif corona virüs aşılarının kendilerini ve çevrelerini korumak açısından yapılabileceğini ve önerildiğini ancak bunun kişilerin isteğine bırakıldığını söyledi. Gebeliğin ilk üç ayında aşılamanın önerilmediğini belirten Erben, üçüncü aydan sonra aşılamanın yapılabileceğini ifade etti. Erben, emziren annelerin aşılanmasında da olumsuz bir durumun olmadığını kaydetti.

“AŞIYI OLUN ÖNLEMİ DE BIRAKMAYIN”

Aşılamada öncelik konusuna da değinen Erben, pandemi döneminde tüm dünyada öncelikle sağlık kuruluşlarının ayakta kalması açısından sağlık çalışanlarının aşılandığını ve sonrasında da hastalıktan en çok etkilenen grupların risk durumuna göre aşılandığını söyledi.

Aşılanan kişilerin önlem almayı bırakmaması gerektiğini dile getiren Prof. Dr. Erben, “Corona virüse karşı aşınızı olun ama önleminizi de elinizden bırakmayın. Aşı olan kişiler de maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmek mecburiyetindeler. En az altı hafta sonra tam koruma gerçekleşebiliyor. Aşılamada hedef toplumda belli bir bağışıklık yaratmak. Aşıya ulaşabilen herkesin aşı olması gerekiyor. Aşılama sonrasında antikor ölçtürmek şu anda gerekli değil. Farkında olmadan corona virüs geçiren kişilerin aşılanmasında olumsuz bir etkisi olmayacaktır” dedi.

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