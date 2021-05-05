Putin ve Erdoğan, Sputnik V aşısını görüştü

İletişim Başkanlığında yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkilerini geliştirecek adımlar, Covid-19'la mücadelede iş birliği ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapılan anlaşma kapsamında Rusya'dan Türkiye'ye gönderilecek Sputnik V aşısının sevkiyatının planlanan şekilde gerçekleşmesini beklediklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülkenin pek çok alanda tesis ettiği iş birliğine aşı üretiminin de dahil olmasından büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Suriye'de kalıcı istikrarın sağlanmasında Türk-Rus iş birliğinin önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yukarı Karabağ konusunda da bölgesel normalleşme ve istikrar sürecinin iyi kullanılması gerektiğini dile getirdi.

KREMLİN: AŞININ ORTAK ÜRETİMİ ELE ALINDI

Kremlin Basın Servisi’nden yapılan açıklamada, iki liderin görüşmede Rusya'nın corona virüsüne karşı geliştirdiği Sputnik V aşısının tedariki ve ortak üretimi konularını ele aldığı açıklandı.

Açıklamada, “Türkiye’deki epidemiyolojik durum ışığında corona virüsünün yayılmasıyla mücadele konusu detaylı bir şekilde ele alınırken, Rusya’nın bu alandaki pratik işbirliğini geliştirmeye hazır olduğu vurgulandı” denildi.

Putin ve Erdoğan’ın aynı zamanda Suriye’deki gelişmelerin yanı sıra Libya'daki gelişmeleri ve Dağlık Karabağ’daki Türk-Rus Kontrol Merkezleri’nin ortak çalışmalarını da ele aldığı ifade edildi.

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