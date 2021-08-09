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Radyoloji teknikeri coronadan hayatını kaybetti

Türk Tabipleri Birliği (TTB), İstanbul Şile Devlet Hastanesi’nde görev yapan radyoloji teknikeri Mehmet Ağdemir’in COVID-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

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Radyoloji teknikeri coronadan hayatını kaybetti

Türk Tabipleri Birliği (TTB), İstanbul Şile Devlet Hastanesi'nde görev yapan radyoloji teknikeri Mehmet Ağdemir'in COVID-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

TTB'den yapılan açıklamada, Ağdemir'in ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı mesajı verilerek, “Covid-19 meslek hastalığı sayılmalıdır” çağrısı yapıldı.

istanbul Sağlık