Radyoloji teknikeri coronadan hayatını kaybetti
Türk Tabipleri Birliği (TTB), İstanbul Şile Devlet Hastanesi’nde görev yapan radyoloji teknikeri Mehmet Ağdemir’in COVID-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.
Türk Tabipleri Birliği (TTB), İstanbul Şile Devlet Hastanesi'nde görev yapan radyoloji teknikeri Mehmet Ağdemir'in COVID-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.
TTB'den yapılan açıklamada, Ağdemir'in ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı mesajı verilerek, “Covid-19 meslek hastalığı sayılmalıdır” çağrısı yapıldı.