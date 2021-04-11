Ramazan ayı hangi gün başlıyor? 3 ülkeden açıklama

Ramazan ayına sayılı günler kala birçok Müslüman ülkede Ramazan'ın ilk günü belli oldu. Mısır Dar Al Iftaa tarafından yapılan açıklamada, bugünkü gün batımının ardından salı gününün Mısır'da Ramazan ayının ilk günü olduğu duyuruldu.

Irak Sünni Vakıf Dairesi tarafından yapılan açıklamada ise salı gününün ülkede Ramazan ayının ilk günü olduğu aktarılarak, “Yarın Şaban ayının tamamlanması ve önümüzdeki salı Ramazan ayının ilk günü” denildi.

Suudi Arabistan tarafından yapılana açıklamada, Rüyet-i Hilal'in görülemediği, yarın Şaban ayının tamamlanması ile Salı gününün Ramazan ayının ilk günü olacağı duyuruldu.

TÜRKİYE’DE 13 NİSAN’DA BAŞLIYOR

Ramazan ayı bereket ve rahmet ayıdır. İslam aleminde Ramazan ayındaki oruç, beş şarttan biridir ve her Müslümanın yerine getirmesi gereken önemli bir ibadettir. Müminlerin ibadetlere ağırlık vererek 30 gün boyunca oruç tutacağı Ramazan ayı Türkiye’de de 13 Nisan Salı günü başlıyor. İHA