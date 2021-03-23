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Ramazan ayı ne zaman başlıyor? 2021’de İlk oruç hangi tarihte?

Bin aydan daha hayırlı olarak görülen Kadir Gecesi’ni de içinde bulunduran en mübarek vakitlerin ayı Ramazan ayı ne zaman, hangi tarihte başlayacak merak ediliyor. 30 gün boyunca oruç tutacak olan vatandaşlar sorularının yanıtını haberimizde bulabilirsiniz. İşte ilk oruç tarihi ve Ramazan Bayramı tarihi…

Güncellenme: 14:32, 23/03/2021
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Ramazan ayı ne zaman başlıyor? 2021’de İlk oruç hangi tarihte?

Ramazan Bayramı, İslam aleminde, oruç tutma ayı olan Ramazan ayının ardından üç gün boyunca kutlanan dinî bir bayramdır. Peki ilk oruç ne zaman tutulacak? Bayram tatili kaç gün?

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2021 Ramazan ayı, 13 Nisan tarihinde başlayacak. 12 Mayıs tarihinde de sona erecek.

2021 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

13 Mayıs Perşembe günü başlıyor.

15 Mayıs, Cumartesi günü bitiyor.

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Ramazan ayı içinde olan ve ‘Bin Aydan Daha Hayırlı’ olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 8 Mayıs 2021’de idrak edilecek.

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