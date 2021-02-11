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Ramazan ayı ne zaman başlıyor, İlk iftar hangi tarihte?

Bin aydan daha hayırlı olarak görülen Kadir Gecesi’ni de içinde bulunduran en mübarek vakitlerin ayı Ramazan 2021 yılında Nisan ayından başlayacak. 30 gün boyunca oruç tutacak olan vatandaşlar ilk iftarı 13 Nisan tarihinde yapacak.

Güncellenme: 15:20, 11/02/2021
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Ramazan ayı ne zaman başlıyor, İlk iftar hangi tarihte?

Rahmet kapılarının sonuna kadar aralandığı Ramazan Ayı adım adım yaklaşırken bir ay boyunca oruç tutacak olan müminler ilk oruç tarihini araştırıyor. Ramazan ayı bu yılda güzelliklerle eda edilecek.

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2021 Ramazan ayı, 13 Nisan tarihinde başlayacak. 12 Mayıs tarihinde de sona erecek.

2021 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

13 Mayıs Perşembe günü başlıyor.

15 Mayıs, Cumartesi günü bitiyor.

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Ramazan ayı içinde olan ve ‘Bin Aydan Daha Hayırlı' olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 8 Mayıs 2021'de idrak edilecek.