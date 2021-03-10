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Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İşte ilk oruç tarihi…

11 ayın sultanı Ramazan ayı için geri sayım başladı. Otuz gün boyunca oruçların tutulacağı Ramazan ayının ilk iftarı 13 Nisan tarihinde yapılacak.

Güncellenme: 10:00, 10/03/2021
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Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İşte ilk oruç tarihi…

Rahmet kapılarının sonuna kadar aralandığı Ramazan Ayı, 2021 yılının bahar aylarına denk gelecek. Ramazan ayı bu yıl 13 Nisan Salı günü başlayacak ve 12 Mayıs Çarşamba günü sona erecek.

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2021 Ramazan ayı, 13 Nisan tarihinde başlayacak. 12 Mayıs tarihinde de sona erecek.

2021 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

13 Mayıs Perşembe günü başlıyor.

15 Mayıs, Cumartesi günü bitiyor.

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Ramazan ayı içinde olan ve ‘Bin Aydan Daha Hayırlı’ olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 8 Mayıs 2021’de idrak edilecek.

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