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Ramazan ayı ne zaman bitiyor? 2021 Ramazan Bayramı tarihi…

Bereket ve rahmet ayı Ramazan sofralarımıza konuk olmaya başlıyor. Bugünden itibaren 30 gün boyunca oruç tutacak vatandaşlarımız Ramazan ayının son günü ne zaman merak ediyor. Ramazan ve Ramazan’dan hemen sonra başlayacak Ramazan Bayramı hakkında merak edilenler ve ilk oruç ne zaman tutulacak? sorusunun yanıtını haberimizde bulabilirsiniz…

Güncellenme: 09:11, 26/04/2021
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Ramazan ayı ne zaman bitiyor? 2021 Ramazan Bayramı tarihi…

Ramazan ayının ilk haftasını geride bırakırken İslam alemi Ramazan’ın bitiş tarihini ve Ramazan Bayramı’nın hangi güne denk geldiğini araştırıyor. Ramazan ayı 12 Mayıs tarihinde de sona erecek. Ardından bayram heyecanı başlayacak.

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Ramazan ayı içinde olan ve ‘Bin Aydan Daha Hayırlı’ olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 8 Mayıs 2021’de idrak edilecek.

Ramazan bayramı ne zaman: Ramazan ayı ne zaman bitiyor?

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BİTİYOR?

2021 Ramazan ayı, 13 Nisan tarihinde başladı. 12 Mayıs tarihinde de sona erecek.

2021 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

13 Mayıs Perşembe günü başlıyor.

15 Mayıs, Cumartesi günü bitiyor.