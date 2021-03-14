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Ramazan Bayramı ne zaman? 2021 bayram tarihi yaklaşıyor…

Birçok kişi 2021’de Ramazan'ın başlangıç tarihini ve Ramazan Bayramı'nın hangi güne denk geldiğini araştırıyor. Ramazan ve Ramazan'dan hemen sonra başlayacak Ramazan Bayramı tarihi yaklaşıyor, bu sene Ramazan ayı nisanda başlayacak...

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 10:16, 14/03/2021
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Ramazan Bayramı ne zaman? 2021 bayram tarihi yaklaşıyor…

İslam alemi için mübarek ve kutsal kabul edilen Ramazan'ı bekleyen vatandaşlar 2021'de Ramazan ne zaman sorusunu soruyor. İşte ilk oruç tarihi ve Ramazan Bayramı tarihi…

2021 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

13 Mayıs, Perşembe günü başlıyor.

15 Mayıs, Cumartesi günü bitiyor.

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2021 Ramazan ayı, 13 Nisan 2021 tarihinde başlayacak. 12 Mayıs 2020 tarihinde de sona erecek.

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Ramazan ayı içinde olan ve ‘Bin Aydan Daha Hayırlı’ olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 8 Mayıs 2021’de idrak edilecek.

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Yayınlanma Tarihi:10:15,