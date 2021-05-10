Ramazan Bayramı ne zaman başlayacak ve kaç gün sürecek?

Ramazan ayının son haftasına girilirken, bayram adım adım yaklaşıyor. İbadetlerle geçen ayın ardından ise bayram tatili ve heyecanı başlayacak. Ramazan bayramı 13 Mayıs Perşembe günü başlayacak, 15 Mayıs Cumartesi günü sona erecek. Ramazan Bayramı tatili 9 gün olacak ancak sokağa çıkma yasağı kapsamında yer alacak.

2021 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

13 Mayıs Perşembe günü başlıyor.

15 Mayıs, Cumartesi günü bitiyor.

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BİTİYOR?

2021 Ramazan ayı, 13 Nisan tarihinde başladı. 12 Mayıs tarihinde de sona erecek.

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu. Kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanların 10 Mayıs 2021 Pazartesi ve 11 Mayıs 2021 Salı günleri tam gün, 12 Mayıs 2021 Çarşamba günü yarım gün idari izinli sayılmalarına karar verildi.