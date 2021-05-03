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Ramazan bayramı ne zaman başlıyor? Ramazan bayramı tatili kaç gün?

Corona virüsü önlemleri altında Ramazan sürerken Ramazan bayramı da adım adım yaklaşıyor. Ramazan Ayı’nın bitmesine sayılı günler kala, vatandaşlar Ramazan Bayramı’nın ne zaman olacağını merak ediyor. Bu yıl bayram tatili 9 gün olacak. Ramazan bayramı ise 13 Mayıs Perşembe günü başlayacak, 15 Mayıs Cumartesi günü sona erecek.

Güncellenme: 11:44, 03/05/2021
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Ramazan bayramı ne zaman başlıyor? Ramazan bayramı tatili kaç gün?

Ramazan'ı idrak ettiğimiz günler devam ederken, Ramazan Bayramı yaklaşıyor. Vatandaşlar buruk bir sevinçle Ramazan Bayramı’nı bekliyor. Bu yılda bayram sokağa çıkma yasağı ile geçecek, sevdiklerimizin bayramını uzaktan kutlayacağız.

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu. Kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanların 10 Mayıs 2021 Pazartesi ve 11 Mayıs 2021 Salı günleri tam gün, 12 Mayıs 2021 Çarşamba günü yarım gün idari izinli sayılmalarına karar verildi.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü “Covid-19 kapsamında kamu çalışanlarına yönelik tedbirler” adlı genelge yayımladı.

Genelgede Covid-19’un yayılımın en aza indirilmesi amacıyla, çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinin uygulanabileceği hatırlatıldı.

İlgili genelgede yer alan esnek çalışma yöntemlerinin titizlikle uyulması gerektiği ifade edildi. Genelgede, 30 Nisan 2021 tarihi itibariyle; sağlık, güvenlik, acil çağrı gibi kritik görev alanları hariç olmak üzere; hizmetlerin asgari personelle yürütülmesi, yine hizmetlerin yürütülmesi için asgari personel bulundurması kaydıyla; kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanların 10 Mayıs 2021 Pazartesi ve 11 Mayıs 2021 Salı günleri tam gün, 12 Mayıs 2021 Çarşamba günü yarım gün idari izinli sayılmalarına karar verildi.

2021 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

13 Mayıs Perşembe günü başlıyor.

15 Mayıs, Cumartesi günü bitiyor.