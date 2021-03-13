Ramazan bayramı ne zaman kutlanacak? İşte 2021 bayram tarihleri…

Bin aydan daha hayırlı olarak görülen Kadir Gecesi'ni de içinde bulunduran en mübarek vakitlerin ayı Ramazan 2021'de ne zaman, hangi tarihte başlayacak merak ediliyor. 30 gün boyunca oruç tutacak olan vatandaşlar sorularının yanıtını haberimizde bulabilirsiniz. İşte ilk oruç tarihi ve Ramazan Bayramı tarihi…

2021 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

13 Mayıs, Perşembe günü başlıyor.

15 Mayıs, Cumartesi günü bitiyor.

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2021 Ramazan ayı, 13 Nisan 2021 tarihinde başlayacak. 12 Mayıs 2020 tarihinde de sona erecek.

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Ramazan ayı içinde olan ve ‘Bin Aydan Daha Hayırlı' olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 8 Mayıs 2021'de idrak edilecek.