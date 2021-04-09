Ramazan ne zaman başlıyor? Ramazan’da teravih namazı camide mi kılınacak?

Bin aydan daha hayırlı olarak görülen Kadir Gecesi’ni de içinde bulunduran en mübarek vakitlerin ayı Ramazan 2021’de ne zaman, hangi tarihte başlayacak merak ediliyor. 30 gün boyunca oruç tutacak olan vatandaşlar sorularının yanıtını haberimizde bulabilirsiniz. İşte ilk oruç tarihi ve Ramazan Bayramı tarihi…

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2021 Ramazan ayı, 13 Nisan tarihinde başlayacak. 12 Mayıs tarihinde de sona erecek.

2021 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

13 Mayıs Perşembe günü başlıyor.

15 Mayıs, Cumartesi günü bitiyor.

TERAVİH NAMAZI EVDE

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı'nda 2021 yılı ramazan ayı için bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Salgın nedeniyle evlerde geçecek ramazan ayında, medya organlarına ve medya mensuplarına da çok büyük görevler düştüğünü işaret eden Erbaş, “Alınan tedbirler akşam vakitlerinde evlerimizde kalmamızı gerektiriyor. Gündüzleri de buna dikkat etmemiz gerekiyor. Medyada ve dijital ortamlarda yüce dinimiz İslam'la veya başta oruç olmak üzere ibadetlerle ilgili yazan, konuşan, program yapan herkesten sahih bilgiye bağlı kalmalarını özellikle istirham ediyorum. Sorumluluk bilinciyle hareket etmelerini, yanlış, zayıf, mesnetsiz bilgilerden kaçınmalarını istiyorum. Gereksiz konular ve tartışmalarla milletimizin zihinlerini meşgul etmemelerini, fitne ve tefrikaya sebep olabilecek her türlü tutum ve davranıştan uzak durmalarını özellikle rica ediyorum” dedi.

TERAVİH NAMAZLARI EVDE

Ayrıca salgın tehlikesinin devam ettiğine dikkat çeken Ali Erbaş, “Yaptığımız çok yönlü değerlendirmeler ve Sağlık Bakanlığı'mız başta olmak üzere devletimizin yetkili organlarıyla yaptığımız çok yönlü istişareler neticesinde mevcut şartlarda teravih namazını camilerde değil evlerimizde kılmanın daha uygun olduğuna karar verdik. Elbette gönlümüz istiyordu ki teravih namazlarımızı camilerimizde kılalım. Çoluğumuzla çocuğunuzla o coşkuyu camilerde yaşayalım. Ancak salgın hastalık tehlikesi, teravih namazının uzun süre kapalı mekanda kalmayı gerektirmesi, belirti göstermeyen vakaların varlığı gibi nedenlerden dolayı geçen sene olduğu gibi bu sene de teravih namazlarımızı evlerimizde kılacağız. Tabi acı ve üzücü böyle bir duyuruyu yapmak benim için çok acı ama sağlık çok önemli. Şayet bu süreçte salgının seyrine göre camilerimizde teravih namazı kılabilme imkanı olursa bunun da kararını alıp milletimizle paylaşacağız” diye konuştu.

RAMAZAN AYI İÇİN YENİ TEDBİR KARARLARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamalardan satır başları şu şekilde;

* Ramazan ayında ise hep birlikte biraz fedakarlık yapacağız. Bu mübarek ay boyunca ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma sınırlaması uygulayacağız.

* Sadece Ramazan ayı boyunca Türkiye genelinde lokanta ve kafe gibi işletmeler hizmetlerini paket servisle sınırlandıracak.

* Yine Ramazan ayı boyunca ülke genelinde toplu iftar ve sahur gibi etkinlikler gerçekleştirilemeyecektir. Bu uygulamadan etkilenecek lokanta ve kafe gibi işletmecilere mevcut desteklere ilave olarak bazı katkılar sağlayacağız.

* Nisan ve mayıs aylarında normalleşme ve ücretsiz izin uygulaması kapsamında sigorta primi desteğinden yararlanamayan lokanta ve kafe çalışanlarımızın da prim yüklerini üstlenecek, ayrıca bunlara kişi başı 1500 TL nakdi ödeme yapacağız.

* Vatandaşlarımızdan bayramla birlikte her alanda özgürlüğümüzü gönlümüzce yaşayacağımız bir Türkiye fotoğrafına kavuşmak için bu süreci dikkatle ve hassasiyetle değerlendirmeye davet ediyorum.

* Çok yüksek riskli grubu teşkil eden kırmızı kategorideki illerimizin sayısı maalesef nüfusumuzun yüzde seksenini teşkil eden 58 şehre ulaşmıştır.

* Elimizdeki veriler ve yaptığımız değerlendirmeler bütün bunlar ışığında şu hususları milletimizle bugün paylaşma kararı aldık.

* Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21.00 ve sabah 5.00 olarak haftanın her günü devam edecektir

* Kırmızı kategorideki illerde sadece pazar günü uygulanan hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması, artık cumartesi ve pazar günü olarak sürecektir.

* Lokanta, restoran, kafe gibi işletmeler renk ayrımı olmaksızın tüm Türkiye'de %50 kapasite ve belirlenen diğer kurallara uygun şekilde çalışabilecektir.

* Kapanma saati sonrası ve sokağa çıkma günlerindeki paket servis hizmeti mevcut haliyle devam edecektir.