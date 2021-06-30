Rant uğruna doğal limandaki iskeleleri söktüler, balıkçılar açıkta kaldı

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Meşelik Köyü sınırları içerisinde cennet ormanlarla kaplı doğal liman niteliğindeki Kuyucak Koyu'nda 20 küçük balıkçının bağlama yaptığı küçük ahşap iskeleler bugün Güllük liman Başkanlığı'nın talimatı, sahil güvenlik, jandarma, zabıta ekiplerinin denetiminde iş makinaları ile sökülerek kaldırıldı.

BALIKÇILAR ÇOK SERT TEPKİ GÖSTERDİ

Yaklaşık 50 jandarma, sahil güvenlik botları, 10 zabıta ekibi ile beş yıldızlı lüks turistik tesisin bulunduğu Kuyucak Koyu'na gelen ekipler iş makinaları ile iskeleleri sökmeden önce balıkçıların teknelerini çözerek denize açılmasını isteyince gerginlik yaşandı.

Evli ve iki çocuk babası 57 yaşındaki Osman Ünal “Yıllardır ekmeğimizi bu koydan kazanırız. Burası küçük balıkçılar için doğal bir liman. Kimseye bir zararımız yok. Pandemi döneminden çıktık. 4-5 ay para kazanalım diyeceğimiz sırada Teknelerimizin bağlı bulunduğu Güllük Liman Başkanlığı bize herhangi bir tebligat yapmadan, yer göstermeden, nedenini açıklamadan 5 gün içinde tekneleri kaldıracaksınız buradan dedi. Bir iki arkadaşa teknelerinizi çekin diye tebligat yapmışlar. O kadar. Biz bu tekneleri nereye götüreceğiz, sırtımıza alıp evimize mi götüreceğiz. Ayrıca bağlama yeri olmazsa bu tekneler denizin ortasında açıkta nasıl kalacak. Bazı balıkçılar olta balıkçılığı yapıyor müşteri tekneye nasıl inecek nasıl binecek. Küçük balıkçının ekmeği ile böyle oynanır mı? Hakkımızı hukuki yollardan elbette ayarlayacağız, ancak oldu bittiye getirerek iskeleleri sökmeye başladılar, bir fırtınada tekneler ne olacak, zararımızı kim karşılayacak, biz bu memleketin vatandaşı halkı değil miyiz, burada dönen rant oyunlarını konuşmak istemiyoruz çünkü herkes biliyor. Burasını köyümüzün balıkçıları asırlardır doğal liman olarak kullanıyor. Rantçıların gözü küçük balıkçının teknelerini bağladığı 100 metrelik alanda” diye konuştu.



BALIKÇILAR ŞAŞKINLIKLA DENİZİN ORTASINDA BEKLEDİ

İş makinaları ile iskeleler sökülürken tekneleri zarar görmemesi için iplerini çözen balıkçıların beş yıldızlı turistik tesisin bulunduğu koyun ortasına demirlemek zorunda kaldı.

Büyük şaşkınlık yaşayan ve bazı balıkçıların göz yaşlarını tutamadığı olayda konuşan 4 çocuk babası Ahmet Çifçi “4 çocuğumdan ikisi zihinsel engelli, ben 4 çocuğuma bakıyorum, balıkçıyım alnımızın akıyla ekmek parasını kazanırken devletin bu uygulaması bizi şok etti. Biz devlete ne yaptık. Birden gelip iskelelerimizi söktüler buradan gidin diyorlar. Bu köyde yaşıyoruz, Güllük Liman Başkanlığı'na kayıt olurken burada bağlama yaptığımız zaten belli. Ayrıca gideceğiz de nereye gideceğiz, Yunan adalarına mı teknemizi bağlayacağız. Ayrıca hiçbir yasal tebligat yok, 3-5 gün içerisinde buradan ayrılıp gitmemizi istediler nereye gideceğiz, bizi neden buradan kovuyorlar, rant uğruna yaptıklarını biliyoruz,, bari çözüm üretseydiler balıkçı mağdur olmasaydı, kimi kime şikayet edeceğiz?” dedi.

Yaklaşık 100 metrelik alanda bulunan 20'ye yakın 2-3 metre uzunluğundaki tekne bağlama iskeleleri iş makinaları ile söküldü. Balıkçılar haklarını hukuki yönden arayacaklarını belirtirken denizin ortasına demir atarak bekleyişlerini sürdürdükleri görüldü.