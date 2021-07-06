Hamile Suriyeli kadınlara şartlı bayram izni

Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Suriyelilerin 5 Temmuz'da başlayan ülkelerine çıkış tarihi, 18 Temmuz'a kadar devam edecek. Suriyeliler, dönüşlerini ise 26 Temmuz ile 31 Aralık 2021 arasında gerçekleştirmek zorundalar. Yani, Kurban Bayramı için Suriye Arap Cumhuriyeti'ne gidenler isterlerse yaklaşık 6 ay izin kullanabilecek.

HAMİLELER RAPOR ALMAZSA BEBEKLERİ TÜRKİYE’YE GİREMEYECEK

Suriye'ye gidiş için müracaat eden kişilerden hamile olanlar ancak kaç haftalık hamile olduklarını gösterir doktor raporu ile başvuru yaparak, çıkış yapabilecek. Suriye'de bulunduğu süre zarfında doğum yapan yabancının doğum belgesini getirmesi zorunlu olacak. Evraklarla ilgili gerekli kontroller yapılacak ve şüpheli bir durum tespit edilmesi halinde yabancının bebeğinin Türkiye'ye girişine izin verilmeyecek.

GİTTİKLERİ KAPIDAN GELECEKLER

Valilik açıklamasının devamında, bayramlaşma amacıyla sınır kapılarına gelen yabancıların bulundukları illerden bayramlaşma amacıyla geldiklerini belirten yol izin belgesi almaları gerektiği vurgulanırken, 18 yaşından küçük çocukların anne ve babalarıyla çıkış yapabilecekleri, eğer, anne babadan yalnız birisiyle çıkış yapılacaksa, Türkiye'de kalan ebeveynden noter onaylı muvafakatname almaları gerektiği vurgulandı. Bayram iznine giden Suriyeliler, dönüşlerini de çıktıkları sınır kapısından yapmak zorunda olacaklar.

GÜVENLİ BÖLGELERE GİDEBİLECEKLER

Gaziantep Valiliği, Suriye Arap Cumhuriyeti'ne bayramlaşma amacıyla gidiş işlemlerini gerçekleştiren yabancıların dönüş işlemlerini gerçekleştirebilmeleri için çıkış mührü bulunan evrakı beyan etmelerinin zorunlu olduğu hatırlatılarak, bu evrakı gösteremeyen kişilerin Türkiye'ye dönüşlerine izin verilmeyeceği de kaydedildi. Bayramlaşma amacıyla çıkışları sağlanacak yabancıların Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla kontrol altına alınmış güvenli bölgelere gidişlerine izin verileceği, ikamet izni sahibi yabancılardan bayramlaşmaya gidenlerin bayram dönüşlerinde ikamet izni süresi bitim tarihinden önce ülkeye giriş yapmaları gerekecek. Çıkış yapacak kişiler, ihtiyaçları dışında malzeme götürmesine de izin verilmeyecek.

Valilik açıklamasında ayrıca sınır kapısına gelenlerin temizlik, sosyal mesafe ve maske kurallarına uymalarının zorunlu olduğu hatırlatıldı, (www.suriyebayramizni.com) adresinden

gerçekleştirilecek işlemlerin ücretsiz olduğu belirtildi, randevu işlemleri için para talebinde bulunan kişilerin en yakın kolluk kuvvetine veya savcılığa bildirilmesi istendi.