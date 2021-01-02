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Rasulayn’da bomba yüklü araç patladı: 2 çocuk öldü

Terör örgütü PKK/YPG, Barış Pınarı bölgesindeki Suriye'nin Rasulayn kentinde sivilleri hedef aldı. Sivil halkın bulunduğu bölgede bomba yüklü araç patlatan terör örgütünün saldırısı sonucu 2 çocuk hayatını kaybetti, 2 sivil de yaralandı.

Güncellenme: 16:08, 02/01/2021
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Terör örgütü PKK/YPG, Suriyeli masum sivilleri hedef almaya devam ediyor. Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Rasulayn ilçe merkezindeki sebze pazarında bomba yüklü araç infilak ettirildi.

Barış Pınarı bölgesindeki Rasulaynda sivil halkın bulunduğu bölgede bomba yüklü araç patlatan teröristler, 2 hayatını kaybetti, 2 sivil de yaralandı. Olay yerine intikal eden Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri ve yerel güvenlik güçleri, saldırıların terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor. Öte yandan, Rasulayn ilçe merkezi, 12 Ekim 2019’da Barış Pınarı Harekatı’yla terörden arındırılmıştı.

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Yayınlanma Tarihi:15:45,