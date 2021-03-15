Recep Tayyip Erdoğan bu kez ‘lebaleb’ yerine ‘tıklım tıklım’ demeyi tercih etti

AKP Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresi'nde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı ve AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan gençlere teşekkür etti.

Pandemi kurallarına uyulmayan kongredeki kalabalık dikkat çekerken Erdoğan, “Gençler, ben de aşığım sizlere. Sizde bu heyecan olur da bizde bu aşk olmaz mı? Dolayısıyla ben de sizlere gerek Kocaeli, gerek İstanbul’u, gerek Hatay’ı ile, gerek şu anda bu salonu tıklım tıklım dolduran gençlerimizle beraber inşallah sadece 2023 değil 2053 ve 2071… Yürüyeceksin millet yürüyecek arkandan, yürüyoruz ve millet de yürüyor arkamızdan” dedi.

Toplantı sonunda gençler, AKP’liler tarafından “andımız” diye nitelenen rabia işareti yapıp, Erdoğan’ın söylediklerini tekrarladı. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

“İZMİR 2023’TE GÜMBÜR GÜMBÜR GELECEKTİR”

*Kongremizde Gençlik Kolları Başkanlığı’na aday gösterdiğimiz Eyüp Kadri İnan’a şimdiden başarılar diliyorum. Eyüp kardeşimiz hem genel merkezde gem de İzmir’de başarılı çalışmalar ortaya koymuş gayretli bir kardeşimizdir.

*İnşallah 2023'e giden yolda hep birlikte yürüyecek, partimizi tarihi bir başarıya hep birlikte taşıyacağız. Bugüne kadar ülkemizin dört bir yanında gençlik kollarımızın çatısı altında partimize ve milletimize hizmet eden kardeşlerimin tamamına şükranlarımı sunuyorum.

*İzmir, 2023’e hazır mıyız? Bu sözü verdiğinize göre inanıyorum ki İzmir 2023’te gümbür gümbür gelecektir. Gençler, ben de aşığım sizlere. Sizde bu heyecan olur da bizde bu aşk olmaz mı?

*Dolayısıyla ben de sizlere gerek Kocaeli, gerek İstanbul’u, gerek Hatay’ı ile, gerek şuanda bu salonu tıklım tıklım dolduran gençlerimizle beraber inşallah sadece 2023 değil 2053 ve 2071… Yürüyeceksin millet yürüyecek arkandan, yürüyoruz ve millet de yürüyor arkamızdan.

“SİZLER YARINLARIN BÜYÜK ÖNCÜLERİ OLACAKSINIZ”

*Ülkemize 18 yılda Cumhuriyet döneminin tamamında yapılan hizmetlerin 5 katını, 10 katını kazandıran Ak Parti'nin hem gücü hem farkı buradan geliyor. AK Parti'nin bugünkü temsilcisi olduğu kadim davamızı yarınlara taşıyacak büyütecek olan siz gençlerimizsiniz.

*Sizler bir siyasi partinin gençlik kollarının mensupları olmanın yanında 2053 vizyonumuzu hayata geçirecek, yarınların büyük ve güçlü Türkiye'nin öncüleri, önderleri ve mirasçıları olacaksınız. Malazgirt'ten bugüne bu toprakları vatan haline getirme mücadelemizin her safhasında sizler vardınız.

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