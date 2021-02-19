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Reçete çetesine operasyon! Sağlık müdürü ve doktorlar gözaltında

Usulsüz reçete yazılarak haksız kazanç temin ettikleri belirlenen aralarında sağlık müdür yardımcısı ile doktorların da bulunduğu 46 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Adana merkezli 11 ilde yürütülen eş zamanlı operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin kendi arasında yaptığı para transferinin toplam değerinin 12 milyon 523 bin 111 TL olduğu tespit edildi.

Güncellenme: 08:29, 19/02/2021
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Reçete çetesine operasyon! Sağlık müdürü ve doktorlar gözaltında

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce sağlık sektöründe “Nitelikli Dolandırıcılık, Rüşvet ve Resmi Belgede Sahtecilik” suçlarına yönelik soruşturma başlatıldı.

Yapılan çalışmada usulsüz reçete yazılarak haksız kazanç temin edildiği ve kamu zararına sebebiyet verildiği, kanser hastalarının tedavisi için kullanılması gereken ilaçların hastalar için kullanılmayıp Azerbaycan, Suriye, İran ve Irak gibi ülkelere satılmaya çalışıldığı, yeşil reçeteye tabi uyuşturucu özelliği olan ilaçların reçetesiz satılarak uyuşturucu madde ticareti yapıldığı belirlendi.

12 MİLYON LİRALIK PARA TRAFİĞİ

22 ara yakalamada ele geçirilen 9 bin 177 kutu faturasız ve reçetesiz ilaçların piyasa değeri ve şüphelilerin kendi arasında yaptığı para transferinin toplam değerinin 12 milyon 523 bin 111 TL olduğu tespit edildi.

Adana İl Sağlık Müdürlüğü’nde görevli 1 müdür yardımcısı, 4 doktor, 2 sağlık merkezi çalışanı, 2 biyolog, 9 eczacı, 13 eczane ile ilaç firması çalışanı ve 15 diğer şahıs olmak üzere toplam 46 şüpheliye yönelik Adana merkezli İstanbul, Bursa, Ankara, Kayseri, Antalya, Osmaniye, Gaziantep, Diyarbakır, Şırnak ve Van’da eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyonlarda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Zanlılar Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü. (İHA)