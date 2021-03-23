Rehber öğretmenden tepki çekerken paylaşım! Öğrencilerin yazdıkları şoke etti

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde İMKB Fen Lisesi Rehber Öğretmeni Yasin Kuruçay’ın İstanbul Sözleşmesi'nin feshini destekleyen Aile Akademisi sitesindeki yazısı tepki çekti. Kuruçay’ın, “İstanbul Sözleşmesi feshedildi. Hayırlı olsun. Mücadelemiz devam edecek. Elhamdülillah… Yıllardır yaptığımız mücadele karşılık bulmuş, İstanbul Sözleşmesi iptal edilmiştir. Türkiye’nin önüne beyaz bir sayfa, büyük bir imkan açılmıştır. Yapacak daha çok iş var…” ifadesini kullandı.

KALEME ALDIĞI YAZISI DA DİKKAT ÇEKTİ

Yasin Kuruçay, yazısında, “İstanbul Sözleşmesi ‘Kadına yönelik şiddeti önlemek’ adı altında Avrupa Konseyi’nin halkımıza kendi değerlerini ve kendi amaçladıkları yaşam tarzını dayatmanın hukuki referansıydı. Şüphesiz bu dayatmanın tek dayanağı İstanbul Sözleşmesi değildir. Ancak Türkiye, İstanbul Sözleşmesi’ne ‘Hayır!’ diyerek Batı’nın çeşitli kurumları aracılığıyla ülkemizde kurduğu hegemonyaya direnilebileceğini göstermiştir. İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesi bu bakımdan önemli bir adımdır ve bu adım güçlenerek devam etmelidir” şeklinde dikkat çeken ifadeler kullandı.

“SENİ ERKEKLERLE GÖRÜNCE KISKANIYORUM DİYEN BİRİNİ NASIL ÖĞRETMEN YAPTILAR”

Öte yandan rehberlik dersine girdiğini iddia eden bazı öğrenciler, sosyal medyadan Yasin Kuruçay hakkında bazı iddialarda bulundular. Mervenur adlı kullanıcı “Okulun ilk haftası dersin ortasında odasına çağırıp “Dişiliğini değil kişiliğini kullan” deyip diploma almaya gittiğim gün “Seni erkeklerle görünce kıskanıyordum” diyen birini nasıl öğretmen yapmışlar hâlâ düşünüyorum, öğrenciniz olmaktan ben de utanıyorum” dedi.



“NAMUSUMUZU AŞAĞILAMIŞTINIZ”

Ece adlı kullanıcı da “Kadın öğrencilerinizi odanıza toplayıp erkek yakın arkadaşlarımız bulunduğu için ‘Siz okulda erkeklere yakın olan kızlar’ olarak biliniyorsunuz, dışarıdan nasıl göründüğünüzün farkında mısınız?” diye sözde namusumuzu aşağılamıştınız, hatırladınız mı? ‘Kızlı erkekli’ ortamlarda ne işimiz olduğunu sorup ‘Böyle ancak erkeklerin sofrasına kendinizi meze edersiniz’ demiştiniz. Velilerimizi tek tek okula çağırıp onları kışkırtmıştınız. Ailelerimiz bilinçli olmasaydı bizi öldüresiye, dövselerdi o zaman ne olacaktı Yasin Bey?” ifadelerini kullandı.

“REHBER ÖĞRETMEN DIŞINDA HER TÜRLÜ TAVRI SERGİLEDİNİZ”

Elif adlı kullanıcı ise, “Lise hayatımız boyunca bize rehber öğretmen olmak dışında her türlü tavrı sergilediniz. Kız öğrencileri toplayıp nutuklar verdiğinizi, karşı cinsle arkadaşlığı nasıl kategorize ettiğinizi hepsini biliyoruz. Kız öğrencilere ettiğiniz onca lafın sizin yanınıza kâr kalmasına müsaade etmeyi düşünmüyoruz. Rahatsız olduğunuz o sözleşme size ve sizin gibilere karşı bizim dayanağımızdır ve bunun için savaşmayı da bırakmıyoruz” paylaşımında bulundu.



“BU İDDİALARA SESSİZ KALMAYACAĞIZ”

Türkiye’nin en iyi fen liselerinden Nilüfer İMKB Fen Lisesi’nde rehber öğretmeni olarak görev yapan Yasin Kuruçay’a bir tepki de Türk PDR Derneği üyesi Psikolojik danışman Yüksel Bayraktar’dan geldi. Bayraktar, Yasin bey bu öğrencilerin ifade ettikleri akla nizana uygun değil siz namus bekçisi değilsiniz rehber öğretmen(?) olarak göreviniz yargılamak değil anlamak. Bu iddialara hem Türk PDR Derneği hem Eğitim Sen olarak sessiz kalmayacağımızı bilmenizi isterim” yorumu yaptı.

“TARAFTAR OLANLARIN ÖFKESİ”

Yasin Kuruçay, Bayraktar’ın yorumunun altına, “Sözleşmeye taraftar olanların öfkesi diye düşünüyorum. Ekran fotoğraflarını aldım. Avukatımla görüştüm. Sadece hakaret değil, yalan ve iftiralar söz konusu. Takipçisi olacağım. Hiç kimse ile aynı düşünmek zorunda değiliz ama bu dünyayı paylaşmak zorundayız” diye yazdı.

“GEREKLİ ADLİ VE İDARİ SÜRECİ BAŞLATACAĞIZ”

Rehber öğretmen Yasin Kuruçay’a bir tepkide Eğitim İş Bursa Şube Başkanı Yeliz Toy’dan geldi. Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Yeliz Toy şunları söyledi;

“Ülke kamuoyunda büyük tartışmalar yaratan İstanbul Sözleşmesi’nin iptal edilmesi konusuna sosyal medya üzerinden giren İMKB Fen Lisesi Rehber Öğretmeni Yasin Kuruçay’ın, kamu görevinin sorumluluklarını bir kenara bırakarak siyasi ve toplumsal tartışmaya aleni bir şekilde taraf olması, beraberinde bir takım gerçekleri de gün yüzüne çıkarmıştır.

Sosyal medya platformları ve çeşitli iletişim kanalları ile yayınlanan sosyal medya paylaşımları göstermiştir ki Yasin Kuruçay yalnızca İstanbul Sözleşmesi karşıtı değil, aynı zamanda mesleğinin temel sorumlulukları ve mesleğin etik kuralları konularında da yetersiz bir kamu görevlisidir.

Anayasal güvence altındaki cinsiyet eşitliğine karşıt fikir ve yaklaşımlar gösteren; Milli Eğitim Temel Kanunu’nda belirlenmiş temel ilkelere ve mesleğinin etik kurallarına aykırı davranan Yasin Kuruçay hakkında İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne ve Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına gerekli başvuruları yaparak adli ve idari süreci başlatacağız”

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