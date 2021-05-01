Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Resmi Gazete’de yayımlandı: Kripto parada yeni düzenleme

Kripto varlık hizmet sağlayıcılar ile tasarruf finansman şirketleri, suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesiyle ilgili yönetmelik kapsamına alındı.

Güncellenme: 07:55, 01/05/2021
HaberlerGündem
Resmi Gazete’de yayımlandı: Kripto parada yeni düzenleme

Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliği ile kripto para piyasasına yönelik yeni bir düzenlemeye gidildi. Buna göre; ‘Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik’te yer alan yükümlüler kısmına, kripto varlık hizmet sağlayıcılar ve tasarruf finansman şirketleri dahil edildi.

Kripto varlık hizmet sağlayıcılar ve tasarruf finansman şirketleri, suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesi amacıyla daha önce belirlenen yükümlülüklerden sorumlu olacak.

İlginizi ÇekebilirHayal ürünü kripto para üreterek 18 milyon TL topladılarHayal ürünü kripto para üreterek 18 milyon TL topladılar
dava para
Yayınlanma Tarihi:07:12,