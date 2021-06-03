Restoran çıkışında eşini döven adama meydan dayağı

Beylikdüzü Marinada yabancı uyruklu olduğu öğrenilen bir aile dün saat 16.30 sıralarında yemek yedi. Restoran çıkışında adam bir anda eşini yumruklamaya başladı. Kadın aldığı darbelerin etkisiyle yere düşerek baygınlık geçirdi.

Çevrede bulunan vatandaşlar iki çocuğunun önünde karısını döven adama sözlü tepki göstererek ayırmaya çalıştı. Öfkeli adam kendisine tepki gösteren vatandaşlara da saldırmaya başlayınca vatandaşlar tarafından darp edildi.

Adam olay yerinden uzaklaşırken yerde baygınlık geçiren kadına ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı. Yaşanan olay güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. (İHA)