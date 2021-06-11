Restoran sahibi Cinbir’in maske yasağına itirazı var

Zonguldak Çaycuma ilçesinde esnaflık yapan Erkan Cinbir hakkında maske kullanmamaktan tam 35 kez idari para cezası uygulandı. Kısıtlama günlerinde müşteriye masada yemek verdiği gerekçesiyle işyerine de 15 günlük kapatma cezası kesildi.

Bir buçuk yıldır verdiği mücadeleyi artık herkesin bildiğini söyleyen Cinbir, “Mücadelem kaldığı yerden devam ediyor, asla vazgeçmeyeceğim. Ben iddiamın arkasındayım eğer verebilecek cevapları varsa beni de bilgilendirsinler” dedi.

“TOPTAN İTİRAZ EDECEĞİM”

Cinbir şöyle konuştu:

“Mücadelemin başından itibaren hiçbir zaman maske takmadım ve sonuna kadar da arkasındayım. Ayrıca maske petrol türevi maddeden üretildiği için hiç kimseye de önermedim. Kendi aileme ve çocuklarıma dahi taktırmadım. Verebilecek cevapları varsa biz herkesi bekliyoruz.

Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum; “Lütfen her şeyi bir an önce normale çevirin. İnsanlar kaldıkları yerden hayatlarına devam etsin. Kimse intihar etmesin. Ailesine bakıp, geçimlerini sağlasın. Biz bunun derdindeyiz. Eski, yeni diye hayatımıza bir şeyler koymaya çalışıyorlar biz bunu da kabul etmiyoruz.

Eski hayatımıza geri dönmek istiyoruz. Yeni rekorları kırdık. Kırmaya da devam etmek istiyoruz. Ama artık polisler gelip ceza yazmıyorlar. Toplamda 35 tane yazılmış cezam oldu. Biraz daha cezalarım çoğalınca toptan itirazımı yapacağım.” (İHA)

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