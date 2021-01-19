Resulayn’daki patlamanın faili yakalandı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Şanlıurfa Valiliği koordinesinde Resulayn’da görevli Jandarma Danışman Timleri, İstihbarat ve TEM birimleriyle yerel kolluk kuvvetlerinin olay bölgesindeki tüm deliller ile olay bölgesini gören tüm kamera kayıtlarını titizlikle inceledi.

Yapılan inceleme sonunda elde edilen bulgular ışığında gerçekleştirilen operasyonda, olayın faili olan Suriye uyruklu 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Araca patlayıcıyı yerleştiren kişinin kadın terörist olduğu, uzaktan kumanda ile aracı patlatanın erkek terörist olduğu ve diğer 7 şüphelin ise bu iki teröriste yardım ettikleri tespit edildi.

Yakalanan kadın terörist ifadesinde; PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün Kamışlı’da bulunan cezaevinde yattığı dönemde örgüt tarafından yoğun baskılara maruz kaldığını, istedikleri bir yere terör saldırısı yapması karşılığında serbest bırakılacağı, aksi halde cezaevinden uzun yıllar çıkamayacağı tehdidi ile eylem yapmaya zorlandığını anlattı. Yakalanan şüpheliler hakkında yerel kolluk birimlerince adli işlem başlatıldı. (DHA)