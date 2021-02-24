Reyhanlı ve Ulukışla saldırılarının firari sanığı kazada ölmüş

Kaza, 10 Şubat 2021’de Karapınar- Konya yolu Akçayazı Mahallesi, Merdivenli mevkisinde meydana geldi. Heysem Topalca yönetimindeki 68 KH 911 plakalı otomobil, Mustafa Usta’nın (55) kullandığı 06 KH 8433 plakalı TIR’a çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, takla attı. Kazada, hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü Heysem Topalca ile Macit El Hacı Ali (33) ve Bilal El Muhammed (21) yaşamını yitirdi.

HATAY’DA DEFNEDİLDİ

Otomobildeki Döne Abdullah (55), Nureddin El Hac Ali (19), Abdullah El Hac, İbrahim El Muhammed (30) ve Halit Bargut (15) da yaralandı. Yaralılar, Konya Şehir Hastanesi ve Karapınar Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Ölen üç kişi, otopsi işlemlerinin ardından Hatay’ın Yayladağı ilçesinde defnedildi.

12 HAPİS CEZASI VARDI

Suriye iç savaşında ismi karmaşık ilişkileri nedeniyle sık sık gündeme gelen Heysem Topalca, 11 Mayıs 2013te, 53 kişinin öldüğü Reyhanlı patlaması ve 20 Mart 2014te Niğde Ulukışladaki IŞİD saldırısıyla ilgili açılan davaların firari sanığıydı.

Topalca hakkında, Adana 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesinin 29 Aralık 2015te verdiği 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunuyordu. DHA

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