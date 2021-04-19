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‘Riskli’ şoför sefer sırasında yakalandı

 Kırıkkale’de 20 yolcunun bulunduğu otobüste yapılan ‘HES kodu’ sorgusunda ‘riskli’ gurubunda olduğu tespit edilen şoför, 4 bin 50 lira ceza uygulandıktan sonra karantinaya alındı.

Güncellenme: 09:30, 19/04/2021
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Corona virüsü (Covid-19) değerlendirme haritasına göre, kırmızı renk ile çok yüksek riskli iller kategorisinde yer alan Kırıkkale'de, pozitif vaka artışının önüne geçmek için denetimler sürüyor. Delice Bölge Trafik Denetleme İstasyonu Amirliği tarafından şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerde kişilerin ‘HES kodu' sorgulaması yapıldı.

ANNESİ POZİTİF

Ankara, İzmir ve Uşak illerine sefer yapan otobüste 20 yolcuyu taşıyan şoför Güven T.'nin HES kodu sorgusunda riskli grubunda olduğu tespit edildi. Annesinin pozitif olmasından dolayı evde izolasyonda olması gereken Güven T., İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri tarafından karantina yurduna yerleştirildi. Otobüs firmasına ve şoföre 4 bin 50'şer lira idari para cezası uygulandı. (İHA)

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Yayınlanma Tarihi:09:22,